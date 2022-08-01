Парламент Чехии одобрил заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Нижняя палата чешского парламента приняла заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

В ходе утреннего голосования 27 августа Палата депутатов почти единогласно проголосовала в поддержку заявок, пишет «Радио Свобода».

Сенат Чехии одобрил заявки в начале месяца.

Президент Чехии Милош Земан дал понять, что он подпишет документы. Таким образом Чехия станет 24-м членом НАТО, одобрившим расширение альянса. Все 30 членов НАТО должны это сделать.

Швеция и Финляндия решили отказаться от своего нейтрального статуса и присоединиться к НАТО на фоне российского вторжения в Украину.

Представители российских властей, комментируя вступление двух стран в НАТО, заявляли, что, с одной стороны, осуждают его, с другой – не видят в нем особых проблем, поскольку у России нет территориальных споров с этими странами. При этом в случае размещения в Финляндии и Швеции инфраструктуры НАТО с российской стороны обещаны некие ответные меры.