Украина и Молдова снизили ограничения на грузовые перевозки между странами

С 1 сентября украинские перевозчики смогут ездить в Молдову по новым упрощенным правилам, поскольку страны отменили разрешения на международные грузовые перевозки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

После подписания «транспортного безвиза» со странами Европейского союза Молдова оставалась единственным соседним государством, с которым полностью отменен разрешительный режим для украинских перевозчиков.

"Учитывая большой объем грузов, который сейчас двигается в сторону Молдовы, подписание двустороннего протокола снимет риск остановки движения нашего экспорта", - говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве отметили, что разрешительный режим сохранится для нерегулярных пассажирских перевозок. Для этого в следующем году Украина и Молдова обменяются 2200 разрешениями. Также разрешения будут необходимы для перевозок в или из третьих стран - Украина получит 10 000 разрешений на 2023 год.

Напомним, как премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что Украина получит «таможенный безвиз» уже в этом году.