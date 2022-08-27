Украина расторгла с рф соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике

Правительство Украины расторгло соглашение с россией о сотрудничестве в области атомной энергетики.

Об этом в субботу, 27 августа, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, прекращено действие соглашения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, подписанное 14 января 1993 года.

Соглашение предусматривало совместное проектирование, строительство и эксплуатацию атомных электростанций, исследования по безопасности АЭС, усовершенствование ядерного топливного цикла, хранение и переработку отработанного ядерного топлива и т.д.

Напомним, что Россия заблокировала ключевой документ по ядерному оружию из-за упоминания об угрозах оккупации ЗАЭС.