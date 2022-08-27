«Надеюсь, следующий действительно будет защищать права человека»: Омбудсмен раскритиковал комиссара ООН за «нейтральность»

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал Верховную комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет за ее «нейтральные заявления».
Об этом Лубинец написал в соцсетях.
Омбудсмен заявил, что «показательная мягкость и бездействие ООН» только поощряет россию действовать с растущей жестокостью, а миллионы долларов, ежедневно использующие бюрократы ООН в защиту прав человека, «не влияют на выполнение возложенного на них мандата».
Уже в конце лета 2022 заканчивается 4-летняя каденция Верховной комиссарши ООН по правам человека Мишель Бачелет. Омбудсмен заявил о надежде, что следующий Верховный комиссар ООН «действительно будет защищать права человека, а не беспокоиться о своей "нейтральности"».
«Провозглашение госпожи Бачелет "нейтральных заявлений" и создание разнообразных мониторинговых миссий даже не снизило количество жертв среди мирных жителей городов и поселков, как и созданные миссии не получили доступ в Мариуполь, Оленевку или ЗАЭС», — заявил Лубинец.
Омбудсмен также обвинил Россию в коррумпировании большинства международных институций за деньги граждан демократических стран.
«Это деньги за продажу энергоносителей, отдающих на покупку позиций и голосов в ОБСЕ, ООН или даже Amnesty International. Часть денег идет на пропаганду и фейк ньюз, а еще большая часть – на оружие, чтобы уничтожать наши города», – заявил Дмитрий Лубинец.
Он добавил, что, как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, ожидает решительных реформ в мировой и европейской системах коллективной безопасности и системах защиты верховенства права и прав человека.
Верховная комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет объявила, что по истечении срока ее полномочий в конце августа уйдет в отставку. Это заявление она сделала после поездки в Китай в мае. Тогда чиновник раскритиковали за то, что она не осудила преследование уйгуров в Синьцзяне.
Однако 71-летняя Бачелет сказала, что уходит на пенсию по личным причинам, а поездка в Китай не имеет ничего общего с ее решением. Она заявила журналистам, что сообщила генсеку ООН Антониу Гутеррешу об этом за два месяца до поездки.
Правозащитники неоднократно критиковали Бачелет за мягкость и требовали обнародовать готовящийся уже три года ее долгожданный отчет о нарушении прав человека в Китае.
Верховная комиссар уверяла, что отчет будет опубликован до того, как она покинет должность. Но 25 августа она объявила, что его нужно снова пересмотреть из-за новой информации, предоставленной Китай.
Издание Reuters со ссылкой на источники писало , что Китай призывает Бачелет «похоронить» этот отчет. Сама комиссар подтвердила, что получала такие сообщения, но заверила, что это давление не повлияет на публикацию отчета.