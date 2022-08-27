Сербия и Косово пришли к согласию относительно удостоверений и номеров авто

Сербия и Косово сегодня, 27 августа, смогли достичь договоренностей по номерным знакам и документам на въезд-выезд.

Об этом сообщает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter .

Он подчеркнул, что переговоры проходили при посредничестве ЕС, а стороны наконец пришли к соглашению.

"В рамках диалога при содействии ЕС Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений, а Косово согласилось не вводить их для сербских владельцев удостоверений", - отметил Боррель.

При этом сербы, проживающие на севере Косово, могут свободно путешествовать между Косово и Сербией.

« Это европейское решение. Мы приветствуем обоих лидеров с этим решением » , – добавил глава дипломатии ЕС.

Напомним, 31 июля на границе между Сербией и Косово произошло вооруженное столкновение . Власти Косово ранее объявили, что со следующей недели граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными. В Приштине заявили, что это решение является ответом на действия Белграда, не признающего удостоверения, выданные Косово. В Сербии отреагировали угрозами.

В результате Косово к 1 сентября отложило замену сербских документов .