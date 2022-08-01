Руководство ООН разочаровано, что рф заблокировала итоговый документ по ядерному договору

Об этом сообщается на сайт е ООН.

Генсек заявил, что напряженная международная обстановка и повышенный риск применения ядерного оружия случайно или в результате просчета требуют срочных и решительных действий.

Генеральный секретарь призвал государства использовать все возможности диалога, дипломатии и переговоров для ослабления напряженности, снижения ядерных рисков и устранения ядерной угрозы раз и навсегда.

Разочарованы также глава Обзорной конференции и Верховный представитель ООН по разоружению. Посол Аргентины Густаво Злаувинен, председатель Обзорной конференции, сказал, что он знал, что перспективы были очень призрачными еще до начала разбирательства, учитывая расхождения во взглядах по таким вопросам, как прошлые обязательства по гарантиям безопасности.

«Но вторжение россии в Украину в феврале обострило эту напряженность, и мы знали, что война в Украине бросит тень на Обзорную конференцию», - сказал он.

Злаувинен объяснил, что сначала пленарное заседание отложили, затем приостановили из-за переговоров с россией, которая не соглашалась с текстом итогового документа.

Тогда кремль согласился его поддержать только в случае, «если будут внесены очень важные изменения в формулировку по ситуации с украинскими ядерными объектами, находящимися под контролем россии».

Густаво Злаувинен добавил, что пытался выяснить, поддержат ли другие делегации эту формулировку, однако этого не произошло.

Верховный представитель ООН по разоружению Изуми Накамицу тоже заявила о разочаровании.

«Окончательный проект был конечно не идеальным документом. Мы все это знали. Но подавляющее большинство государств-участников считают, что это по-прежнему будет в интересах международного сообщества», – пояснила Злаувинен.

Она заверила, что хоть второй раз конференция завершилась без достижения консенсуса, Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не упадет и не будет потерян.

«Однако я думаю, что мы должны убедиться, что мы вернем назад эту тенденцию уверенности и доверия к этому режиму ДНЯО, который продолжает снижаться. Нам нужно вернуть разочарование назад», – пояснила Изуми Накамицу.

Напомним, что рф заблокировала ключевой документ по ядерному оружию из-за упоминания угроз оккупации ЗАЭС.