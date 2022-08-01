Корабли США зашли в Тайваньский пролив – армия Китая приведена в боевую готовность

В воскресенье, 28 августа, два корабля ВМС США начали проход через Тайваньский пролив. Подобные маневры проводятся впервые со времени скандального визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэй.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно этим данным, в маневре принимают участие эсминцы Antietam и Chancellorsville. Он осуществляется в международных водах.
Ранее координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл на брифинге, посвященном ситуации вокруг Тайваня, заявлял о том, что США продолжат действовать в воздушном и морском пространстве, где это позволяет международное право.
По его словам, «это включает проведение стандартных проходов кораблей через Тайваньский пролив».
В ответ на действия США, власти Китая привели вооруженные силы в боевую готовность. Как сообщает китайское издание hk01, с таким заявлением выступил представитель восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
«Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно прекратить любые провокации», - сказал он.
Как известно, Китай начал масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня 4 августа и закончил их спустя четыре дня.
Также сообщалось, что Япония заявила протест Китаю из-за того, что несколько ракет, выпущенных его военными во время учений у Тайваня, упали неподалеку от японских берегов.
Напомним, ранее сообщалось, что Китай готов бороться за Тайвань любыми средствами. КНР не исключает возвращения острова в свой состав военным путем.
Известно, что 14 августа пятеро американских законодателей во главе с сенатором Эдом Марки прибыли в Тайбэй с необъявленным визитом. Это второй визит группы высокого уровня после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. На следующий день Китай объявил новые военные учения возле Тайваня.