Корабли США зашли в Тайваньский пролив – армия Китая приведена в боевую готовность

В воскресенье, 28 августа, два корабля ВМС США начали проход через Тайваньский пролив. Подобные маневры проводятся впервые со времени скандального визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэй.

Согласно этим данным, в маневре принимают участие эсминцы Antietam и Chancellorsville. Он осуществляется в международных водах.

Ранее координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл на брифинге, посвященном ситуации вокруг Тайваня, заявлял о том, что США продолжат действовать в воздушном и морском пространстве, где это позволяет международное право.

По его словам, «это включает проведение стандартных проходов кораблей через Тайваньский пролив».

В ответ на действия США, власти Китая привели вооруженные силы в боевую готовность. Как сообщает китайское издание hk01, с таким заявлением выступил представитель восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.