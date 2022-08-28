После передачи Украине истребителей МиГ-29, воздушное пространство Словакии будут охранять самолеты Чехии и Польши

Чехия и Польша подписали соглашение о защите воздушного пространства соседней страны и члена НАТО – Словакии, поскольку Братислава прекращает использование своих старых истребителей МиГ-29 советского производства в конце этого месяца.

Об этом сообщает Минобороны Словакии.

Соглашение о защите, подписанное 27 августа, будет действовать до тех пор, пока Словакия не получит заказ на новые F-16 из США, ожидаемые в 2024 году.

Министры обороны Польши, Чехии и Словакии Мариуш Блащак, Яна Чернохова, Ярослав Над подписали соглашение на словацкой авиабазе.

«Польские истребители будут в основном слетать с базы, расположенной на польской территории. Чешские истребители будут также обеспечивать задачи по охране воздушного пространства с базы, расположенной на территории Чехии, и после выполнения задания вернутся на свои базы», – сообщили в Минобороны Словакии.

Потенциально МиГ-29 советского производства должны быть переданы потребностям Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Ранее сообщалось, что Словакия передает Украине истребители МиГ-29.