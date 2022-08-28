Германия продолжит поддержку Украины, если война затянется на годы, - глава МИД

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пообещала Украине многолетнюю поддержку в войне против России, если это будет необходимо.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Bild.

По ее словам, Украина также защищает свободу и мирный порядок Европы, поэтому Берлин поддерживает Киев «финансово и военно – столько, сколько нужно. Точка». Бербок заметила, что война может длиться годами.

- Конечно, я хотела бы, чтобы война закончилась как можно быстрее, но, к сожалению, мы должны предполагать, что следующим летом Украина все равно будет нуждаться в новом тяжелом вооружении от своих друзей, – сказала глава МИД.

Она предостерегла от разговоров об усталости от войны в Германии, учитывая месяцы боевых действий, и отметила, что миру придется приспособиться к тому, что эта война может длиться годами.

– Каждый сейчас ощущает последствия энергетической войны путина на собственных кошельках. Социальное разделение Европы является частью войны Путина. Мы должны предотвратить это, - сказала дипломат.

Бербок подчеркнула, что российское правительство не оставит намерения покорить Украину и ее народ, но планы пути не должны стать реальностью. Крым при этом она ясно назвала украинской территорией.