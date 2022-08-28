Турция заявила, что Греция пыталась сбить ее истребители, вторгшиеся в небо над Критом

Греция атаковала турецкие самолеты из системы противовоздушной обороны С-300, которая дислоцируется на острове Крит.

Об этом пишет «Бабель» со ссылкой на CNN Turk.

Радар сопровождения целей и наведение ракет системы С-300 зафиксировал ракету класса «земля-воздух» на турецких самолетах F-16, выполнявших разведывательную миссию в 3 километрах к западу от острова Родос. В Минобороны Турции сообщают, что инцидент произошел 23 августа. Несмотря на атаку, турецкие самолеты выполнили запланированную миссию и невредимыми вернулись на свои базы.

По информации греческого издания Newsbomb, в Министерстве обороны Греции категорически опровергли информацию Турции о блокировании турецких F-16 греческими ракетами С-300 на Крите.

"Турция продолжает свои провокации, снова повышая напряженность в отношениях с Грецией", - заявили в ведомстве.

По версии Греции, 23 августа две пары турецких истребителей F-16 вошли в Афинский Регион полетной информации без подачи плана полета, нарушив национальное воздушное пространство. Целью турецких истребителей было составление карты базы С-300 на Крите, считают в Греции.