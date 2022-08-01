Великобритания продолжила подготовку украинских новобранцев – для этого задействовали более тысячи инструкторов

Великобритания продолжает подготовку личного состава Вооруженных Сил Украины, прибывшего в рамках новой военной программы.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Эта подготовка даст новобранцам, добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки для эффективного ведения боевых действий на передовой. Соединенное Королевство предложило обучить до 10 тысяч украинских военнослужащих боевым навыкам.

Около 1050 британских военнослужащих будут задействованы во время выполнения программы. Каждый курс продлится несколько недель и будет проводиться подразделениями 11-й бригады содействия силам безопасности. Основываясь на подготовке солдат в Великобритании, курс охватывает обращение с оружием, первую помощь на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и право вооруженных конфликтов.

Правительство Соединенного Королевства оперативно закупило автоматы АК для программы обучения, то есть украинские солдаты смогут тренироваться с оружием, которое они будут использовать на передовой. Британия также предоставила форму и снаряжение для поддержки украинских воинов в их обучении и возвращении в Украину.