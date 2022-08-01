Глава николаевской СБУ Неведров и руководитель управления ГСЧС Панасенко получили от Зеленского генеральские звания

Начальнику управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Дмитрию Неведрову присвоили воинское звание бригадного генерала.

Об этом говорится в указе Президента Украины №603/2022.

Дмитрий Неведров Николай Панасенко

Напомним, что Неведров руководит николаевским управлением СБУ с ноября 2020 года, когда он заменил скандального Виталия Герсака.

Кроме того, звание генерал-майора службы гражданской защиты присвоили Николаю Панасенко – начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области. Об этом сообщается в указе Президента Украины №599/2022. Панасенко руководит николаевским управлением ГСЧС с декабря 2021 года. До этого Панасенко был заместителем главы управления.

Напомним, что недавно николаевская СБУ, контрразведка задержала ряд шпионов и корректировщиков российских обстрелов. А николаевские спасатели с начала полномасштабного вторжения ликвидируют последствия российской агрессии – от тушения пожаров до разминирования территории.