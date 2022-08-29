Генсек ООН призвал мир отказаться от ядерного оружия

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что наш мир достаточно долго был заложником ядерного оружия, поэтому нужно отказаться от него навсегда.
Об этом он написал в Twitter.
«Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности. По замыслу их единственным результатом является разрушение. Давайте обеспечим прекращение испытаний навсегда и отправим ядерное оружие в историю - раз и навсегда», - заявил он.
Напомним, руководство ООН разочаровано, что рф заблокировала итоговый документ по ядерному договору.