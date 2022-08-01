Канцлер Германии призвал расширить Евросоюз и включить в него Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Европейского Союза и вхождению в него Украины, Молдовы и Грузии.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

– Наша Европа объединена миром и свободой и открыта для всех европейских народов, разделяющих наши ценности, – отметил он, призвав членов ЕС «сплотиться, решить старые конфликты и найти новые решения».

Германия пересмотрела свое отношение к военной поддержке Украины и планирует оказывать необходимую помощь столько, сколько потребуется, заявил Шольц.

– Мы будем продолжать эту поддержку надежно и столько, сколько понадобится, – подчеркнул Шольц.

Он также пообещал, что в ближайшие недели и месяцы Германия отправит Украине самое современное оружие, такое как системы противовоздушной обороны, радары и разведывательные беспилотники.

По его словам, Германия может взять на себя ответственность за наращивание артиллерийского и противовоздушного потенциала Украины.