«У рф нет желания вести переговоры», - Зеленский отверг российские ультиматумы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности России к переговорам и сравнил ее с аллигатором, стремящимся захватить все, что ему не принадлежит.

Об этом сообщает «Укринформ».

- Они не готовы к переговорам, у них нет желания их иметь. Для них переговоры – это ряд ультиматумов о том, что мы должны признать Донбасс и Крым российской территорией. И недавно публично начали говорить, что Украина должна признать юг нашей страны российскими территориями после того, как они проведут новый ряд «референдумов», - заявил Зеленский.

В этом контексте Президент Украины сравнил россия с аллигатором, который очень стремится захватить все, что ему не принадлежит.

- Во что бы то ни стало ты ему скажешь, любые слова, которые ты ему скажешь – в любом случае они придут за другими территориями Украины в течение полугода, например.

Кроме того, Глава государства отметил, что не готов предвидеть, когда и как начнутся переговоры с РФ по миру, но подчеркнул, что российская сторона их предложит, когда будет видеть силу всего мира, поддерживающего Украину.