В Беларуси запретили аккаунты в соцсетях вымышленного государства Вейшнория

Лидский районный суд объявил «экстремистскими материалами» соцсети виртуального государства Вейшнории.

Такое решение суд вынес еще 19 августа, сообщает правозащитный центр «Весна».

В список «экстремистских материалов» внесли ютьюб-канал Вейшнории, страницы вымышленного государства во «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники», аккаунт в TikTok, а также канал и чат в мессенджере Telegram.

Справка

Вейшнория — вымышленное виртуальное государство, появившееся после совместных военных учений РФ и Беларуси «Запад — 2017». Тогда организаторы учений придумали три «государства — агрессора», которые по сценарию маневров напали на Беларусь. Генштаб страны опубликовал карту условной обстановки учений, где Вейшнорию поместили на северо-западе Беларуси.

Вскоре у Вейшнории появились собственные «министерство иностранных дел», «государственная символика» и «валюта» — талер. Согласно сайту виртуального государства, гражданство Вейшнории получили более 19 тысяч человек.