Литва предлагает обсудить миротворческую миссию для Запорожской АЭС

Глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис считает необходимым обсудить направление миротворцев к Запорожской АЭС.

Об этом он сказал перед заседанием глав МИД ЕС во вторник в Праге, пишет «Европейская правда».

«Мы никогда не были ближе к ядерной катастрофе, чем мы есть сейчас. Честно говоря, только выражать сожаление относительно ситуации может быть недостаточно», - сказал дипломат. «Я думаю, нам нужно вернуться назад к аналогичным дискуссиям, которые мы вели почти пол года назад, о том, что, возможно, даже военная миротворческая сила, которая обеспечит ядерную безопасность внутри и вокруг ЗАЭС, могла бы быть обсуждена и, очевидно, есть необходимой», - добавил глава МИД Литвы.

Во вторник специалисты Международного агентства по атомной энергии прибыли в Киев. Миссия в составе 14 специалистов во главе с руководителем МАГАТЭ, как планировалось, должна отправиться на ЗАЭС позже на этой неделе.