Правительство одобрило санкции против патриарха кирилла и других представителей русской церкви

Правительство одобрило предложения Министерства культуры и информационной политики Украины и Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести о применении персональных санкций против патриарха кирилла и других 7 представителей РПЦ.

русская православная церковь поддерживает войну россии против украинского народа и каждый день благословляет военные преступления против украинцев. Деятельность этих церковных чиновников из россии противоречит христианским ценностям, отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

Так, санкции вводятся на десять лет против: 16-го патриарха московского и всея руси кирилла (Гундяева Владимира Михайловича); руководителя отдела внешних церковных связей московского патриархата РСФСР митрополита волоколамского иллариона;заместителя руководителя отдела внешних церковных связей московского патриархата рпц протоиерея Николая Балашова; митрополита Псковской и Порховской рпц тихона и других.

«Санкции предусматривают: блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества, аннулирование официальных визитов и т.д. », - сообщил Ткаченко.

Этот список должен рассмотреть СНБО и Президент Украины.