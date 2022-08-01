Умер Михаил Горбачев

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30.08.2022 23:35
Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни.
Об этом со ссылкой на Центральную клиническую больницу, пишут РИА-новости.
«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — сообщили в ЦКБ.
Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год.
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