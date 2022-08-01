Вслед за Стремоусовым сбежал гауляйтер Запорожской области Балицкий

Гауляйтер оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий уехал в аннексированный россией Крым.

Он сначала сам об этом сообщил в своем Telegram, но впоследствии удалил свое сообщение.

Скриншот сообщения Балицкого, объяснившего свое пребывание в Крыму «семейными обстоятельствами», опубликовал украинский блоггер и активист Сергей Стерненко.

Как сообщал сам Балицкий, «в связи с семейными обстоятельствами он вынужден какое-то время» выполнять свои обязанности из Крыма. И в том же сообщении он заверил, что у оккупационных властей все идет по плану, в частности, подготовка к «референдуму» об аннексии россией оккупированных территорий Запорожской области.

Однако позже, после волны критических комментариев, Балицкий удалил свое сообщение.

Как известно, представитель оккупационной власти Кирилл Стремоусов уже несколько дней находится в российском городе Воронеж, откуда записывает видео о «поражениях ВСУ» на Херсонском направлении.