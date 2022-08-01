У Папы Римского ответили на критику за высказывание о гибели российской пропагандистки Дугиной

Ватикан выпустил заявление в ответ на критику Папы римского Франциска за его слова об убийстве российской пропагандистки Дарьи Дугиной.

Об этом сообщает Vatican News.

У Франциска заявили, что он «говорит как пастор, который защищает каждую человеческую жизнь, а не как политик».

«Это правильная призма, через которую следует рассматривать его многочисленные выступления по поводу войны в Украине. Это подтверждает коммюнике Святого Престола, опубликованное через неделю после слов Папы Франциска на аудиенции в среду, 24 августа, и его упоминание о нападении, в результате которого погибла дочь Александра Дугина», — сказано в сообщении.

Отмечается, что заявление понтифика вызвало «неоднозначную реакцию» на политическом уровне в Украине.

«В контексте войны в Украине Франциск и его сотрудники неоднократно выступали по этому поводу. По большей части они направлены на то, чтобы призвать пастырей и верующих к молитве, а всех людей доброй воли к солидарности и усилиям по восстановлению мира», — заявили в Ватикане.

Насчет полномасштабной войны россии против Украины у Папы заявили, что его вмешательство «ясно и недвусмысленно осуждает ее как морально несправедливую, неприемлемую, варварскую, бессмысленную, отвратительную и кощунственную».

Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что погибшая российская пропагандистка Дария Дугина является одной из «невинных, убитых в результате войны». Это заявление вызвало возмущение как рядовых украинцев, так и представителей власти.