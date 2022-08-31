Кулеба встретился с главой МИД Германии – обсудили санкции, визовые ограничения для россиян и поставки оружия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Главы МИД обсудили новые санкции против РФ, ограничение выдачи виз россиянам, а также поставки оружия в Украину.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

«Встретился в Праге с коллегой Анналеной Бербок. Мы обсудили восьмой пакет санкций ЕС, визовые ограничения для россиян, дальнейшие поставки оружия для Украины», – говорится в сообщении.

Кулеба также подчеркнул, что энергетический шантаж рф является частью войны главы кремля владимира путина против Европы. По мнению главы МИД Украины, ответ Европы на это должен быть сильным и единым.

Напомним, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пообещала Украине многолетнюю поддержку в войне против россии, если это будет необходимо.