Пять стран ЕС пригрозили «национальными мерами», если Евросоюз не договорится о коллективном подходе по ограничению въезда россиян

Граничащие с россией восточные страны ЕС угрожают принять «национальные меры», чтобы сократить количество российских граждан, въезжающих в их страны и Шенгенскую зону, если Евросоюз не договорится о коллективном подходе.

Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в совместном заявлении стран, которое видела Financial Times.

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва требуют от Еврокомиссии предложить «соответствующие меры по визам», которые «решительно снизят поток российских граждан в Европейский Союз и Шенгенскую зону».

– Пока такие меры не будут введены на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность установления временных мер на национальном уровне для решения неизбежных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы, – сказали они.

Эта угроза повышает ставки для дебатов по поводу виз в среду, поскольку Брюссель стремится сохранить единство среди своих членов, одновременно продолжая наказывать россию за ее войну против Украины.

– Это наша национальная компетенция – согласно принципу национальной безопасности решать вопрос въезда на нашу территорию, – сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Около 700 тысяч россиян въехали в пять стран с начала полномасштабного вторжения россии в Украину в конце февраля. Большинство из них – туристы, которые используют пограничные страны в качестве ворот для поездки на отдых в западные страны ЕС.

– Мы считаем, что это может стать серьезной угрозой для общественной безопасности, – говорится в совместном заявлении пяти стран, в котором также подчеркивается необходимость сохранения «исключений для диссидентов, а также других гуманитарных случаев».

– Нам нужно продолжать поддерживать оппонентов путинского режима и предоставлять им возможность покинуть Россию, – говорится в заявлении.

В отсутствие консенсуса относительно запрета министры иностранных дел используют встречу в Праге, чтобы договориться о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с Москвой в 2007 году, что сделает российские визы более дорогими, потребует больше подтверждающих документов и приведет к более долгому времени ожидания.

Пять стран заявили, что эта приостановка является «необходимым первым шагом», но это не помешает им искать более строгие меры для уменьшения количества въезжающих в их страны россиян.

По словам главного дипломата ЕС, страны вряд ли договорятся о полном запрете туристических поездок, но могут согласовать определенные изменения в действующие правила выдачи виз гражданам россии.

Председательствующая в Совете ЕС Чехия выдвинула предложение о приостановлении визового соглашения с рф как компромиссный вариант. Этот шаг предполагает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также увеличение времени обработки визовых заявлений и количество необходимых для этого документов.