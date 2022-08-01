Николаевский нардеп Пасечный выступил с трибуны ВР в поддержку двух важных законопроектов

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Александр Пасечный во время пленарного заседания Верховной Рады во вторник, 30 августа, выступил с трибуны в поддержку двух законопроектов, позволяющих отремонтировать важные пути и эстакады, поврежденные российскими обстрелами.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Пасечного, данные законопроекты крайне нужны государству в сегодняшних условиях во время войны:

- О внесении изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» об использовании средств государственного дорожного фонда (№7669);

– О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» (№7681).

Предложенное Законопроектом №7669 изменение норм, добавляет народный депутат, предоставит финансовую возможность для содержания дорог, аварийного ремонта повреждений путей, которые нанесла россия и ремонт мостов и эстакад, которые крайне жизненно важны для ряда наших городов.

Что касается проекта Закона №7681, то сегодня от наших партнеров, а именно Правительства Канады, в Государственный бюджет Украины поступило кредитных средств на льготных условиях на сумму 450 миллионов канадских долларов, как помощь на закупку газа до отопительного сезона.

«Законопроект фактически предоставляет механизм, открывающий возможность направить эти средства именно на его приобретение. Реализация его положений позволит привлечь внешние заимствования в сумме 12,7 миллиарда гривен для приобретения природного газа, что обеспечит энергетическую безопасность государства и потребность потребителей Украины, которые сейчас переживают самые сложные времена в истории независимой Украины, а это наши граждане, бюджетные организации, предприятия теплоэнергетики и позволит им стабильно пройти отопительный сезон в условиях войны», - написал Пасечный.

Николаевский нардеп добавил, что этим же законопроектом увеличиваются на 2 миллиарда гривен расходы на Главное управление разведки Минобороны за счет государственных внутренних заимствований. Оба законопроекта приняты Верховной Радой за основу.