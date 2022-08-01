Президент Санду обеспокоена российскими манипуляциями вокруг армии и обороны Молдовы

Президент Майя Санду заявила, что Молдова должна иметь оснащенную армию, которая может защитить страну.

Об этом сообщает «Newsmaker».

Санду призвала население «не поддаваться на манипуляции» о нейтралитете Молдовы, идущие из Тирасполя и от пророссийских политиков.

- Давайте не будем поддаваться манипуляции дискурса из Приднестровья, со стороны пророссийских политиков в Кишиневе и Москве. Молдова продолжает быть нейтральной страной. Мы соблюдаем нейтралитет. Наша Конституция не запрещает нам иметь армию. Это положение Конституции – иметь оснащенную армию, которая может защитить страну. Это наш долг, - сказал Санду в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

Она также отметила, что Молдова остается мирной страной и не предлагает ни на кого нападать. По ее словам, приднестровский конфликт может быть решен «только мирным путем» и «только дипломатическим путем».

- Риски не в Кишиневе. Не Кишинев атаковал соседнюю страну, а Москва. И в ситуации, когда такое происходит в Украине, естественно, что мы задаемся вопросом, как мы можем себя защитить. Но вот находятся люди, которые пытаются дезинформировать, манипулировать, - отметила президент.

Глава государства также сказала, что война в Украине оставляет высокие риски и для Молдовы.