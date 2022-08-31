Германия планирует купить израильскую противоракетную систему

Власти Германии намерены купить израильскую противоракетную систему Хэц-3 (Стрела-3) в рамках создания общеевропейской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщил немецкий телеканал ARD.

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о намерении создать новую систему ПВО совместно с соседними странами, в то же время не уточнил, на базе какого именно вооружения ее будут формировать. По данным телеканала, Германия стремится получить непосредственно новейшую Хец-3, поступившую на вооружение Израиля в 2017 году.

Противоракетные системы Хец-3 оснащены ракетами, способными перехватывать баллистические цели на высоте до 100 километров. Комплекс разработан для перехвата ракет малой и средней дальности (дальность полета от 400 до 5500 км). Комплекс способен обнаруживать цели на дальности до 900 км.