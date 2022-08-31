Венгрия договорилась с россией о дополнительных поставках газа с 1 сентября

«Газпром» с 1 сентября будет поставлять в Венгрию через Сербию на 5,8 миллиона кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто на своей странице в Facebook.

«С «Газпромом» достигнута договоренность: с завтрашнего дня в Венгрию будет поступать на 5,8 миллионов кубометров природного газа больше договорного количества. Наше энергоснабжение в безопасности!», - написал Сийярто.

Венгерский министр не указал, сколько будет стоить дополнительный газ.

«Газпром» в августе уже начал увеличивать поставки газа в Венгрию, добавив к ранее согласованным поставкам по газопроводу «Турецкий поток».

По состоянию на 1 августа запасы Венгрии составляли 3,25 миллиарда кубометров газа, что составляет более 51% от общей емкости хранилищ.

Согласно соглашению, подписанному в прошлом году, Венгрия получает 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Болгарию и Сербию и еще 1 миллиард кубометров через трубопровод из Австрии. Соглашение с «Газпромом» рассчитано на 15 лет.

Напомним, что Венгрия выступили против нефтяного и газового эмбарго россии.