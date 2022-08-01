Глава МИД Бельгии извинилась перед украинцами за прошлогодний визит в аннексированный Крым

Глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб принесла извинения за прошлогодний незаконный визит в аннексированный Крым.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Свое объяснение по поводу поездки Хаджа Лабиб предоставила во время встречи с Дмитрием Кулебой.

«В прошлом году как журналистка и режиссер-документалистка она посетила город Севастополь в Крыму в нарушение законодательства Украины. В качестве режиссера документальных фильмов она воплощала проект, демонстрировавший, как Россия использовала культуру как силу и пропаганду, и как художники могли жить под притеснениями в такой сложный исторический период. Она искренне сожалеет, что этот визит состоялся в таких обстоятельствах», - говорится в заявлении украинского МИД.

Министр Лабиб лично заверила украинский народ в своей поддержке и готовности Бельгии способствовать восстановлению мира и восстановлению Украины.