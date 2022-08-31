В Верховной Раде приняли присягу два новых депутата от «Слуги народа»

К фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде присоединились два новых депутата – Александр Васюк и Валентина Короленко.

Об этом сообщила пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук .

Они займут места Андрея Костина, ранее назначенного на должность генерального прокурора, и Ольги Совгири, которая избрана судьей Конституционного суда.

Александр Васюк – юрист и общественный деятель из Запорожья, работал в команде «Слуги народа» на президентских и парламентских выборах. Имеет опыт сотрудничества с международными организациями в волонтерских, образовательных и профессиональных проектах. В последнее время активно работает над расширением украино-американских отношений.

Валентина Короленко – юрист и финансист из Кривого Рога. Помогала «Слуге народа» на президентских и парламентских выборах. Имеет три высших образования и более 14 лет опыта государственной службы.