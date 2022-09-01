Аграрный комитет Верховной Рады требует провести проверки Госпотребслужбы в регионах

Глава Комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике Александр Гайду заявил, что Комитет требует провести проверки в региональных подразделениях Госпродпотребслужбы (ГППС) и произвести соответствующие кадровые изменения.

Об этом Гайду заявил после заседания, 30 августа, сообщает сайт Верховной Рады.

По его словам, причина решения – постоянные жалобы от аграриев и потребителей на неэффективную работу службы. Так, недавно в комитет поступили жалобы о работе продуктовых ярмарок в Киеве, где хранили и продавали мясную продукцию в ненадлежащих санитарных условиях. Эту торговлю в том числе санкционирует ГППС. Кроме того, есть случаи подозрений во взяточничестве и превышение служебных полномочий.

- Есть ли наказание в отношении должностных лиц ГППС? Да, банальные выговоры и ротации вместо увольнений с соответствующими записями в трудовой книжке. Это недопустимо! – возмущается председатель профильного комитета Александр Гайду. - Поэтому требуем от руководства ГППС провести проверки работы службы в региональных подразделениях и принять соответствующие кадровые решения.

Также депутаты обратились в Кабмин с предложением определить координацию Госпотребпотребслужбы через Мингарополитики, что позволит способствовать работе аграриев, а не создавать препятствия.

- Надеемся, на этот раз в Госпродпотребслужбе и Правительстве голос аграриев действительно услышат, - подытожил Александр Гайду.

Напомним, ранее Александр Гайду обратился к правительству с просьбой скоординировать работу Госпродпотребслужбы после подозрения руководства ведомства в хищении денег.