Токаев решил провести внеочередные выборы президента в Казахстане в первой половине 2023 года

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев предложил провести осенью внеочередные президентские выборы в стране.

Об этом он сказал, выступая с посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат парламента в четверг, 1 сентября.

«Как вы знаете, очередные выборы президента должны пройти в 2024 году, парламентские в 2025 году. Предлагаю осенью текущего года провести внеочередные президентские выборы. Для успешной реализации комплексных реформ на пути создания справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа», - сказал Токаев.

Он отметил, что интересы государства для него превыше всего, поэтому он готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий.

Токаев также предложил установить срок президентских полномочий на семь лет без права переизбрания.

«С одной стороны, семь лет – это достаточный период для реализации любой амбициозной программы. С другой стороны, ограничение президентского мандата одним термином обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития», - подчеркнул он.

Кроме того, Токаев предложил провести парламентские выборы в стране в первой половине 2023 вместо 2025 года.

Напомним, Токаев в присутствии Путина заявил, что Казахстан не планирует признавать независимость «квазигосударств» «ЛДНР».