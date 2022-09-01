«Чтобы Украина зарабатывала, а не отдавала ресурсы коррупционерам и агробаронам»: нардеп Чорноморов об одобренных агрокомитетом изменениях

Аграрный комитет рекомендовал парламенту принять за основу проект ЗУ № 7588 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности использования земель физическими лицами и субъектами государственного сектора экономики».

Об этом сообщил народный депутат Украины Артем Чорноморов, представляющий в Верховной Раде Николаевщину.

«Продолжаем приводить земельное законодательство к требованиям времени, чтобы Украина и украинцы начали зарабатывать, а не даром отдавать ресурсы коррупционерам и агробаронам», - сообщил нардеп.

Он рассказал, что сегодня в постоянном пользовании государственных предприятий, учреждений и организаций находится около 3,2 млн. га сельскохозяйственных земель.

«Это около 7,5% от их общей площади! При этом чистый доход (выручка) от реализации продукции по данным Минэкономики в 2020 году составил всего 3,3%. То есть, сельскохозяйственное землепользование предприятий государственного сектора экономики примерно в 2-3 раза менее эффективно, чем должно быть. Так продолжаться не может, особенно сейчас, когда нам нужно искать деньги для восстановления страны. Чтобы усовершенствовать правила игры и разблокировать возможность государству зарабатывать на ресурсе, который она имеет, аграрный комитет рекомендовал парламенту принять за основу проект ЗУ № 7588 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности использования земель физическими лицами и субъектами государственного сектора экономики», – рассказал нардеп.

По его словам, реализация проекта акта позволит: повысить эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения субъектами государственного сектора экономики через создание организационно правового механизма для усовершенствования их организационно правовой формы и замены титула права постоянного пользования земельными участками на аренду земель; усовершенствовать порядок переоформления права постоянного пользования земельными участками; ввести конкурентный порядок передачи в субаренду земельных участков государственной собственности; увеличить поступления от платы за землю в местные бюджеты.