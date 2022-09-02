Зеленский вручил орден главе МИД Дании – за помощь Украине, ВСУ и Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября провел встречу с министром иностранных дел Королевства Дания Эппе Кофодом. Глава государства поблагодарил правительство и премьер-министра Дании за политическую, финансовую и вооруженную поддержку Украины во время войны.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Президент также выразил благодарность за убежище, которое предоставила Дания вынужденно перемещенным украинцам, покинувшим свои дома из-за войны. Глава государства отметил снабжение Данией военной формы и зимней одежды для украинских защитников.

Президент поблагодарил Данию за согласие присоединиться к восстановлению объектов инфраструктуры в Николаевской области, пострадавших в результате российских обстрелов.

- Мы очень благодарны за то, что видим практические шаги, сосредоточенные на помощи по предстоящему восстановлению Николаевской области, - заметил Зеленский.

Со своей стороны, министр иностранных дел Дании приветствовал усилия Украины в борьбе за независимость, территориальную целостность и демократию. Он подчеркнул, что его страна будет оказывать Украине поддержку столько, сколько будет необходимо.

В конце встречи Глава государства вручил Эппе Кофоду орден «За заслуги» I степени, которым он награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.