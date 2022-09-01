Правительство Польши заговорило о репарациях в 1,3 триллиона евро от Германии – в Берлине ответили отказом

Правительство Польши оценило финансовые потери от боевых действий во время Второй мировой войны и в условиях нацистской оккупации в 1,32 триллиона евро и заявило, что попросит у Германии репарации.

Об этом сообщает НВ.

– Это значительная сумма в 6,2 триллиона злотых, – заявил вице-премьер Ярослав Качиньский, добавив, что процесс получения Польшей репараций будет «длинным и тяжелым».

Официально Польша пока ничего не потребовала от Германии.

Представитель МИД Германии заявил, что вопрос репараций для Берлина закрыт.

– Позиция правительства Германии неизменна: вопрос репарации закрыт. Польша отказалась от дальнейших репараций давно, в 1953 году, и с тех пор неоднократно это подтверждала, - сказал он.

Правительство Польши заявляет, что Польша не получала компенсации от Германии, тогда как Берлин утверждает, что компенсация была выплачена странам Восточного блока в послевоенные годы.