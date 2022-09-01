США не выдали визу российскому главе МВД Колокольцеву, собравшемуся на полицейскую конференцию

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01.09.2022 23:20

Соединенные Штаты не выдали главе МВД россии Владимиру Колокольцеву визу для участия во встрече глав полицейских служб в ООН.

Об этом заявил постоянный представитель россии при ООН Василий Небензя, пишет «Зеркало недели».

Колокольцев и другие российские силовики собирались посетить США для участия во встрече глав полицейских служб стран ООН. Однако всей делегации было отказано в получении американских виз.

- Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром Владимиром Колокольцевым было сорвано. Делегации из россии просто не выдали визы. Это очередное вопиющее нарушение США своих обязательств по соглашению о центральных органах ООН, - посетовал Небензя.

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