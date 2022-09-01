США не выдали визу российскому главе МВД Колокольцеву, собравшемуся на полицейскую конференцию

Соединенные Штаты не выдали главе МВД россии Владимиру Колокольцеву визу для участия во встрече глав полицейских служб в ООН.

Об этом заявил постоянный представитель россии при ООН Василий Небензя, пишет «Зеркало недели».

Колокольцев и другие российские силовики собирались посетить США для участия во встрече глав полицейских служб стран ООН. Однако всей делегации было отказано в получении американских виз.