Президент Зеленский распустил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу

Президент Владимир Зеленский официально распустил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Об этом говорится в указе Президента №621/2022.

Зеленский упразднил свои предыдущие указы о создании делегации и назначении членов этой делегации.

Ранее делегацию Украины в ТКГ возглавлял умерший 10 мая первый президент Леонид Кравчук. Также туда входили действующий министр обороны Алексей Резников, действующий генпрокурор Андрей Костин, глава комитета Совета по иностранным делам Александр Мережко и другие.