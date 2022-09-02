Кабмин согласовал санкции против более 700 человек причастных к «Росатому», в том числе и против «гида» Миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Кабинет министров согласовал введение санкций против российской государственной корпорации «Росатом». В список вошли более 700 физических и юридических лиц, связанных с ним.

Об этом идет речь на сайте Министерства энергетики.

Министерство сообщило, что одним из попавших под санкции стал Ренат Карчаа, который 1 сентября исполнял роль «гида» на Запорожской АЭС для миссии МАГАТЭ.

– Сегодня он уже подсанкционное лицо, которому теперь никто не пожмет руку, – заявил министр Герман Галущенко.

Полный санкционный список должен быть опубликован позже.

Санкции против «Росатома» связаны с тем, что корпорация связана с попыткой украсть у Украины Запорожскую АЭС.