Президент Зеленский провел заседание Ставки: «Приняты решения, мы их все увидим»

Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
– Докладывали командующие оперативных направлений: Сырский, Литвинов, Ковальчук. Думаю, что все вы понимаете, какие основные вопросы. Приняты определенные решения. Я думаю, мы их все увидим. Рассмотрен сегодня также вопрос обеспечения военных, всесторонней поддержки Вооруженных сил Украины, - сказал Зеленский.
Также Глава государства подписал указ о награждении наших воинов – отметили 166 участников боевых действий, из них 44 посмертно.
– Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину, вечная слава всем нашим воинам, которые бьют оккупантов повсюду на Украинском направлении, на нашей земле: Харьковское направление, Донбасс, Юг, Крым. Мы никогда не отдадим своего оккупантам, – отметил Зеленский.