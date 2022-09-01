Президент Зеленский провел заседание Ставки: «Приняты решения, мы их все увидим»

Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– Докладывали командующие оперативных направлений: Сырский, Литвинов, Ковальчук. Думаю, что все вы понимаете, какие основные вопросы. Приняты определенные решения. Я думаю, мы их все увидим. Рассмотрен сегодня также вопрос обеспечения военных, всесторонней поддержки Вооруженных сил Украины, - сказал Зеленский.

Также Глава государства подписал указ о награждении наших воинов – отметили 166 участников боевых действий, из них 44 посмертно.