Reuters: Небензя пожаловался Гуттерешу, что россия запросила у США 56 виз для Лаврова и его делегации, но не получила ни одной

Россия запросила у США 56 виз, чтобы министр иностранных дел россии Сергей Лавров и его делегация поехала в Нью-Йорк на ежегодную встречу Генассамблеи ООН 20 сентября, но до сих пор не получила ни одной.

Об этом идет речь в письме постпреда россии Василия Небензи генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, с которым ознакомилось издание Reuters.

56 виз, запрашиваемых москвой, необходимы, в частности, для передовой группы дипломатов для подготовки к прибытию Лаврова и его делегации.

В письме посол россии в ООН Василий Небензя сказал, что это «тревожно», поскольку в последние несколько месяцев Вашингтон «постоянно отказывает в выдаче въездных виз» ряду российских граждан - делегатам на мероприятия ООН.

Представитель Госдепартамента сказал Reuters, что Штаты серьезно относятся к своим обязательствам как страна пребывания ООН и что визовые записи конфиденциальны в соответствии с законодательством США, поэтому в Госдепе не могут комментировать частные случаи. Однако представитель Госдепартамента добавил, что заявки нужно подавать как можно раньше, чтобы обеспечить своевременную их обработку, и «это особенно важно из-за необоснованных действий россии против нашего посольства в россии, в частности принудительного увольнения местных и национальных сотрудников из третьих стран, что серьезно ограничило наш штат и, следовательно, наши возможности по обработке виз».

Небензя сказал, что заявления уже поданы в посольство США в москве, и попросил Гутерреша «еще раз подчеркнуть властям США, что они должны оперативно выдать запрашиваемые визы всем российским делегатам и сопровождающим лицам, в том числе российским журналистам».

Согласно «соглашению о штаб-квартире» ООН 1947 года, Соединенные Штаты, как правило, обязаны разрешать доступ к ООН для иностранных дипломатов. Но Вашингтон заявляет, что может отказать в выдаче виз по причине «безопасности, терроризма и внешней политики».

Как известно, в феврале Вашингтон ввел санкции против Лаврова за прямую ответственность за неспровоцированное и незаконное вторжение России в Украину. Санкции замораживают любые активы, которые Лавров может иметь в Соединенных Штатах, и вообще запрещают американцам иметь с ним дело.