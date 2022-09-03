Госдеп США согласовал продажу оружия Тайваню более чем на $1 миллиард - Китай угрожает «контрмерами»

Администрация президента США Джо Байдена согласовала продажу Тайваня вооружения на 1,1 миллиарда долларов, включая радиолокационные системы для отслеживания ударов, а также противокорабельные и зенитные ракеты.

Об этом пишет BBC.

Окончательное решение о продаже оружия все еще за Конгрессом.

Пакет включает 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса «воздух-воздух». В частности, это ракеты Sidewinder и сопутствующее оборудование на сумму около 85,6 миллиона долларов, ракеты Harpoon и сопутствующее оборудование на сумму около 355 миллионов долларов. Также речь идет о поддержке тайваньской программы радаров наблюдения и сопутствующем оборудовании на около 665,4 миллиона долларов.

Представитель Государственного департамента заявил, что соглашение важно для безопасности Тайваня, и призвал Пекин положить конец военному, дипломатическому и экономическому давлению. Он добавил, что необходимо начать содержательный диалог.

«Продажа является рутинным делом для поддержки длительных усилий Тайваня модернизировать его вооруженные силы», - сказал он.

Пресс-секретарь посольства Китая Лю Пеньюй заявил, что соглашение «серьезно угрожает» отношениям между КНР и США. К тому же китайское посольство в Вашингтоне в ответ на это пригрозило «контрмерами» в случае отказа отменить соглашение.

«Китай будет решительно предпринимать законные и необходимые контрмеры в свете развития ситуации», — заявил спикер китайского посольства Лю Пенгю.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай готов бороться за Тайвань любыми средствами. КНР не исключает возвращения острова в свой состав военным путем .

Известно, что 14 августа пятеро американских законодателей во главе с сенатором Эдом Марки прибыли в Тайбэй с необъявленным визитом. Это второй визит группы высокого уровня после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. На следующий день Китай объявил новые военные учения на территории Тайваня.

Также Тайвань впервые открыл огонь по подлетевшему к его территории беспилотнику КНР.