Президент Зеленский уволил главу Генической РГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Генической РГА Сергея Олефиренко.

Соответствующее распоряжение №161/2022-рп опубликовано на сайте Главы государства.

Сергей Олефиренко был назначен на этот пост в мае 2021 года.

С 2013 года Олефиренко работал начальником Херсонского управления Главного управления ГФС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе. До назначения на эту должность работал начальником Генической государственной налоговой инспекции Главного управления Миндоходов.

Как известно, Геническ, как и весь район, временно оккупирован российской армией.