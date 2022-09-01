Кадыров записал видео, заявив, что «засиделся» на посту главы Чечни

Рамзан Кадыров заявил, что «засиделся» на посту главы Чечни и заслужил «бессрочный и длинный отпуск».

Соответствующее видео Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале.

На видео он отметил, что возглавляет Чеченскую республику уже 15 лет, и это самый длительный срок среди всех действующих руководителей российских регионов.

- У нас у кавказцев, чеченцев, есть пословица: каким бы не был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее», — заявил глава Чечни. «Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло, пока меня не выгнали <…> мы об этом уже начали думать и постараемся вовремя уйти, — сказал Кадыров.

Стоит отметить, что слова о том, что Кадыров «засиделся» и заслужил отпуск, есть только в подписи к видео. В самом ролике глава Чечни этого не говорит.

Стоит отметить, что ранее неединожды появлялась инфомрация о том, что Кадыров покинет свой пост, однако в итоге ничего ен происходило.

После полномасштабного вторжения россии в Украину Кадыров, как и все кадыровцы, стал объектом насмешек со стороны украинцев. Особенно Кадырову достается от начальника Департамента патрульной полиции Евгения Жукова. Военнослужащие полка Кадырова получили прозвище «тик-ток войск» за постоянные видеоролики, в которых они «воюют» с пустыми зданиями, кустами и просто стреляют в воздух.

Также ранее появилась информация, что Кадыров боится восстания в Чечне. Он даже попросил у президента россии владимира путина установить ПВО вокруг своей деревни.

Напомним, в 2020 году в Чечне жестоко убили модератора чата российского Telegram-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева. В этом канале критиковали Рамзана Кадырова.