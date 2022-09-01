В ЕС заявили, что готовы к полному прекращению поставок газа из россии

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заверил, что ЕС «хорошо подготовлен» на случай полного прекращения поставок российского газа благодаря мерам по хранению и энергосбережению.

Об этом он заявил в рамках экономического форума в Италии, пишет Les Echos.

«Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы противостоять экстремальному применению Россией газового оружия. Мы не боимся решений путина, мы просим россиян соблюдать контракты, но если они этого не сделают, мы готовы реагировать», — добавил он.

Напомним, накануне россия остановила поставки газа в Европу – якобы снова обнаружили неисправность в «Северном потоке».