«Помогать Украине с противовоздушной обороной – самый очевидный способ защищать людей от российского террора», - Зеленский

Помогать Украине с противовоздушной обороной – самый очевидный способ защищать людей от российского террора.

Об этом во время обращения к нации сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня хороший результат у наших Воздушных сил – сбитые «Калибры», ударный вертолет кафиров, беспилотники. Хочу поблагодарить всех наших защитников и защитниц неба из воздушного командования «Восток». Вы молодцы – сегодня и всегда. Каждый такой результат – спасенные жизни украинцев, это возможность не бояться для всех наших людей. Мы сделаем все, чтобы Украина могла полностью уберечь свое небо от российских ракет и авиации. Это один из фундаментальных вопросов для нашего государства», - говорится в обращении.