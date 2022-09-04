Польша направит Германии дипломатическую ноту по военным репарациям за Вторую мировую войну

Варшава направит Берлину дипломатическую ноту по делу выплаты военных репараций и подчеркивает, что никогда не отказывалась от получения от ФРГ возмещения за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Об этом в эфире TVP3 заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает PAP.

«Мы направим дипломатическую ноту Германии. Мы призовем их к переговорному процессу. Мы будем добиваться этого на всех возможных форумах, всеми возможными путями», - заявил Моравецкий.

Он добавил, что в ближайшие месяцы, кварталы и годы Польша будет активно освещать недавно представленный отчет о потерях Польши в войне и все, о чем в нем говорится.

Глава польского правительства подчеркнул, что, прежде всего, необходимо уточнить правовой статус данной проблемы.

«Не было ни одного отказа Польши от репараций, ни одного отказа от компенсации», - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, тогдашний коммунистический польский лидер, «советский агент» Болеслав Берут заявлял, что есть какое-то постановление Совета министров об отказе Варшавы от немецких репараций. Однако, как убеждает Моравецкий, такого постановления нет нигде в документах ООН, а это должно было быть зафиксировано в международных документах.

Напомним, ранее правительство Польши заговорило о репарациях в 1,3 триллиона евро от Германии – в Берлине ответили отказом.