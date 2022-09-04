Зеленский надеется, что новый премьер Британии поддержит Украину так же, как Борис Джонсон

Президент Украины Владимир Зеленский надеется установить те же отношения с новым премьер-министром Великобритании, как и с Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на The Mail on Sunday.

- Через несколько дней в Великобритании будет новый премьер-министр. Как Президент Украины, я буду счастлив установить тесные отношения, как недавно сказал Борис Джонсон, с «любым британским премьер-министром, мужчиной или женщиной». Я искренне надеюсь, что наследие Бориса в этой борьбе с российским варварством будет сохранено, – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил Джонсона за скорую и решительную поддержку Украины. Президент подчеркнул, что Украина будет продолжать бороться и все еще нуждается в поддержке Великобритании. По его словам, украинское правительство также тесно и эффективно сотрудничало с правительством и министрами Великобритании на всех уровнях.