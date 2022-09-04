Премьер Эстонии призывает мир продолжить изоляцию рф, пока Украина не вытеснит ее

Свободный мир должен продолжать изоляцию российской федерации, пока Украина не вытеснит ее со своей территории.

Об этом заявила эстонский премьер Кая Каллас, которую цитирует ERR.

«Я с начала войны призывала ограничить доходы россии от продажи энергоносителей, поскольку за счет этого кремль поддерживает свою военную промышленность», - заявила она на церемонии по случаю вручения международной премии Фонда Хайека в Берлине.

По ее словам, президент россии владимир путин надеется, что Запад потеряет терпение и первым пойдет на уступки.

«Мы не позволим этому случиться. Пока Украина не оттеснит россию со своей территории, свободный мир должен продолжать изолировать россию и усиливать санкции», - добавила Каллас.

Напомним, Эстония прекратила пускать россиян с шенгенскими визами.