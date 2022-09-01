Посол США в россии завершил свою работу и покинул москву

Сегодня, 4 сентября, Джон Дж. Салливан завершил свою работу в должности посла Соединенных Штатов в россии и уехал из москвы.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в россии.

По данным ведомства, Салливан был назначен на должность американского посла в декабре 2019 года и пробыл на этом посту почти три года. После отъезда он завершит свою почти сорокалетнюю карьеру на госслужбе, в течение которой занимал должность заместителя госсекретаря и руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли.

При этом в посольстве отмечают, что до прибытия преемника Салливана обязанности поверенного по делам посольства США в Москве будет выполнять заместитель главы миссии США в россии Элизабет Руд.

Отметим, что недавно Салливан уже покидал Москву. Это произошло 20 апреля, тогда он рассказал, что едет в Вашингтон для консультаций. Такое решение американскому дипломату якобы рекомендовал принять помощник президента россии Юрий Ушаков.