Зеленский провел заседание Ставки – на нем рассмотрели бои на Херсонском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский провел в воскресенье, 4 сентября очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

В заседании приняли участие: секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, министр внутренних дел Денис Монастырский, а также заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к заседанию Ставки присоединились начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук (Херсонское направление) и командующий войсками Оперативного командования «Запад» Сергей Литвинов. Главнокомандующий и командующие оперативными направлениями, руководитель разведки доложили о ситуации на передовой.