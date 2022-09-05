Военные летчики Британии выполнили более тысячи миссий для помощи Украине в войне против россии

Королевские воздушные силы налетали более 8000 часов и выполнили более 1000 миссий для помощи Украине.

Об этом сообщает начальник штаба авиации Соединенного королевства Майк Вигстон, которого цитирует Генштаб ВСУ

Aэромобильные силы Королевских Воздушных сил Вооруженных сил Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии доставили в том числе более 1,9 миллиона патронов, 25 000 комплектов бронежилетов, 86 000 шлемов и 5 500 единиц противотанкового оружия.

Королевские воздушные силы также перевезли и присоединились к подготовке 4500 военнослужащих ВСУ в Британии, предоставив им передовые навыки и опыт защиты своей страны от российской агрессии.

Напомним, Великобритания продолжила подготовку украинских новобранцев – для этого задействовали более тысячи инструкторов.